Шарапова повторила личный антирекорд

31-летняя российская теннисистка Мария Шарапова в первом раунде турнира в немецком Штутгарте уступила 24-летней француженке Каролин Гарсии. Поединок длился три сета: 6/3, 6/7, 4/6.
Для Шараповой это уже четвертое поражение подряд в последних турнирах. Российская спортсменка повторила свой антирекорд 2003-го года.
Свою последнюю победу в текущем сезоне Шарапова одержала во втором круге Australian Open. В минувшем январе российская теннисистка обыграла 28-летнюю латвийку Анастасию Севастову.
Источник — Sport.ua
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