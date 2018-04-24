Шарапова повторила личный антирекорд

Так, я теж не пам'ятаю, щоб який інший боксер наклав в штани прямо у роздягальні перед боєм)))

в суд,мусарики! в лозанский суд за победой!!

Даже если Динамо выиграет в последнем туре у Шахтера, и команды наберут одинаковое количество очк...

Вначале подумал, что привез в Белую Церковь... Как я ошибся?! Осталось в Кубке деток депутатов по...

Спасибо за инфу. Меня тоже MySore ввёл в заблуждение. Итак, окончательно и бесповоротно: в четвер...

Не путайте людей, Марта играет в четверг. А завтра будут доигрывать первый круг.

Вылезла оттуда откуда и Марта. Вчерашний юниорский топчик. 2 юниорских БШ в одиночке в 2015 году....