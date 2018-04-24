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Шарапова повторила личный антирекорд

Российская теннисистка проиграла четвертый матч подряд

  • 24.04.2018 19:46
  • 1357 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

31-летняя российская теннисистка Мария Шарапова в первом раунде турнира в немецком Штутгарте уступила 24-летней француженке Каролин Гарсии. Поединок длился три сета: 6/3, 6/7, 4/6.

Для Шараповой это уже четвертое поражение подряд в последних турнирах. Российская спортсменка повторила свой антирекорд 2003-го года.

Свою последнюю победу в текущем сезоне Шарапова одержала во втором круге Australian Open. В минувшем январе российская теннисистка обыграла 28-летнюю латвийку Анастасию Севастову.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2018 20:18
    +2
    Да, без допинга тяжело... А мы то думали - какая она великая спортсменка! Сдулась допинговая "сирена"... Теперь только и запомнится тем, как орала на корте пугая детей и стариков...
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    VasilijJr Pupkin
      VasilijJr Pupkin, 24.04.2018 20:48
    0
    А хто це на фото??? Матч дивився, Гарсія слабо грала, якби грала як з Світоліною у пам'ятному матчі, винесла б Шарапову...
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