Стамбул. Бондаренко стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в 1/4 финала парного разряда на грунтовом турнире в Стамбуле. В матче первого круга украинка в дуэте с сербкой Александрой Крунич в 2 сетах переиграла мексиканско-американскую пару Олмос / Кравчик.
Стамбул. 1-й круг парного разряда
Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Джулиана Олмос (Мексика) / Дезире Кравчик (США) – 6:3, 6:3.
В следующем круге Бондаренко и Крунич, посеянные под первым номером, сыграют против пары Мария Иригойнен / Эллен Перес.
Источник — Sport.ua
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