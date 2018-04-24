Стамбул. Бондаренко стартовала с победы в парном разряде

А я за Шугарпову (хахаха, ніколи не думав що таке напишу). В матчі з Гарсією Марта може думати пр...

Шарапня существенно ведет по общему количеству набранных очков, лупил эйсы как робот, орёт будто ...

Слухай, ватан, на раісє можеш писати, а щодо України пишеться В Україні. Це раз. А по-друге, біль...

На АО марта играла в квале т.к. прощлогодняя победительгица юниорского АО. В квале всех ТБШ (по ...

Корне - это Корне, тут уровень совершенно другой. Хотя даже против Корне шансов было не очень мно...

Ну так перед квалификацией не Вы ли призывали делать то же самое, ведь там же Пера и Корне? А тем...