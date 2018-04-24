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Стамбул. Бондаренко стартовала с победы в парном разряде

Украинка в дуэте с сербкой Крунич в 2 сетах переиграла пару Кравчик / Олмос

  • 24.04.2018 17:12
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в 1/4 финала парного разряда на грунтовом турнире в Стамбуле. В матче первого круга украинка в дуэте с сербкой Александрой Крунич в 2 сетах переиграла мексиканско-американскую пару Олмос / Кравчик.

Стамбул. 1-й круг парного разряда
Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Джулиана Олмос (Мексика) / Дезире Кравчик (США) – 6:3, 6:3.

В следующем круге Бондаренко и Крунич, посеянные под первым номером, сыграют против пары Мария Иригойнен / Эллен Перес.

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Источник — Sport.ua

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