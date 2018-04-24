Мария Шарапова – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В центре фотографии Рональдо с Кубком?Ну по бокам я узнал святых апостолов - ПАВЛА (в народе Паве...

Вот поэтому так и живем. Между криминалом, бизнесом и политикой в нашей стране можно смело ставит...

Такого руководства ФуФуФу не было никогда. Автокефальный Павелко)))))). Я не могу у меня пупок ра...

Не могу определиться что больше меня напрягает, то что кубок в церкви или то что Павелко с бандит...

Это пздц товарищи)