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Мария Шарапова – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча, в котором определится будущая соперница Марты Костюк

  • 24.04.2018 15:30
  • 1303 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с француженкой Каролин Гарсией. Победительница этого матча сыграет протии 15-летней украинки Марты Костюк во втором круге турнира.

Время начала поединка – 15:30 по Киеву. Матч будет сыгран на центральном корте третьим запуском

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2018 16:02
    0
    Смотрю я Штутгарт и у меня назрел вопрос. Младше ли девочки, подающие мячи теннисисткам, чем Марта?
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.04.2018 16:07
    0
    от сволочі відос блоканули)
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    p2012u
    online
    p2012u, 24.04.2018 16:09
    0
    ваша трансл не работает
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2018 16:10
    0
    Шарапова явно хочет проэкзаменовать Марту. Во всяком случае, первый сет выиграла у Гарсии без особых проблем.
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    p2012u
    online
    p2012u, 24.04.2018 16:10
    0
    первый сет взяла шарапова. ожидал большего от Гарсии.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 24.04.2018 16:25
    +1
    Stanislav Matusevych, 24.04.2018 16:10
    Шарапова явно хочет проэкзаменовать Марту. Во всяком случае, первый сет выиграла у Гарсии без особых проблем.
    Думаю главная задача Марты, хоть против Шараповой, хоть против Гарсии, это не проиграть еще до матча, как это было в матче АО против Свитолиной. Просто выйти и показать свою игру, без задних мыслей. В любом случае этот турнир она может смело заносить себе в актив.
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