Марта КОСТЮК: «Я много работала, чтобы играть на таком уровне»

Ув. организаторы конкурса! В прошлом конкурсе я занял 3е место, но приз не получил. Только поздра...

А играть где будут? Все в Киев? Не у одной команды первой лиги которые борються за УПЛ нет своего...

Нужно хотя бы газоны хорошие иметь. А то будут одни огороды. да и без Днепра и Металиста с трудом...