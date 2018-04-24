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Марта КОСТЮК: «Я много работала, чтобы играть на таком уровне»

Украинская теннисистка прокомментировала выход во второй круг грунтового Премьера в Штутгарте

  • 24.04.2018 14:13
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

15-летняя теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход во второй круг грунтового Премьера в Штутгарте.

«Не могу сказать, что сильно удивлена. Я много работала, чтобы играть на таком уровне.

Думаю, что залогом высоких результатов стали талант и работоспособность. Если бы не было таланта или упорной работы, я бы не играла на таком уровне.

В детстве у меня не было идолов, но мне нравилось смотреть игру Джоковича. До 9 я даже хотела, чтобы он стал моим мужем. Но в плане стиля никого не было, на кого бы я действительно равнялась.

Есть ли у меня шансы в следующем матче? Не знаю»,– сказала Костюк.

Добавим, что во втором раунде Костюк сыграет с победительницей пары Шарапова – Гарсия.

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Источник — Sport.ua

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