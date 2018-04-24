Марта КОСТЮК: «Я много работала, чтобы играть на таком уровне»

15-летняя теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход во второй круг грунтового Премьера в Штутгарте.
«Не могу сказать, что сильно удивлена. Я много работала, чтобы играть на таком уровне.
Думаю, что залогом высоких результатов стали талант и работоспособность. Если бы не было таланта или упорной работы, я бы не играла на таком уровне.
В детстве у меня не было идолов, но мне нравилось смотреть игру Джоковича. До 9 я даже хотела, чтобы он стал моим мужем. Но в плане стиля никого не было, на кого бы я действительно равнялась.
Есть ли у меня шансы в следующем матче? Не знаю»,– сказала Костюк.
Добавим, что во втором раунде Костюк сыграет с победительницей пары Шарапова – Гарсия.
Источник — Sport.ua
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