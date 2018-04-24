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Марта Костюк – Антония Лоттнер. Текстовая трансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча первого круга на турнире в Штутгарте

  • 24.04.2018 12:30
  • 2284 просмотров
  • 3 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок первого круга против Антонии Лоттнер из Германии.

Время начала поединка – 12:35 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча. Видеотрансляция будет доступна здесь.

Штутгарт. Первый круг
Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 0:0 (идет второй сет)


13:27 – С ошибки начинает 10-й гейм немецкая тенниситка, Марта дважды отлично принимает и зарабатывает тройной сетбол. Лоттнер сразу же ошибается и проигрывает сет.
13:23 – В борьбе, но гейм за Мартой.
13:22 – Часто и довольно успешно выходит Костюк к сетке. Очень непривычно для игры на грунте. Лоттнер отвечает отличным приемом подачи украинки.
13:20 – Лоттнер бедет свою подачу. Счет 4:4.
13:15 – И снова обидная ошибка Костюк на своей подаче при счете 40:30. Антония заработала очередной брейкпоинт, но Марта заставила ее ошибиться. Обидная двойная ошибка на геймболе была перекрыта эйсом, важный гейм остался за нами.
13:10 – Сравнивает счет Лоттнер. Все по сценарию вчерашнего матча с Корне.
13:06 – Марта взяла медицинский тайм-аут. Ей обработали кисть и колено. Серьезных повреждений, к счастью, не видно.
13:02 – И все же, с третьего раза Лоттнер реализовала брейкпоинт.
13:01 – Начинает Костюк с 0:30, быстро сравнивает, но гейм затягивается на больше-меньше. Лоттнер зарабатывает первый брейкпоинт, но не реализовывает его. В одном из розыгрышей у Костюк подвернулась левая нога, и она упала на корт. Но вроде бы все обошлось.

12:53 – Сокращает отставание Антония, забирая свою первую подачу. Костюк не реализовала брейкпоинт.
12:48 – Сыграно 3 гейма – полет нормальный. Пока что без шансов для немки.
12:47 – Есть первый брейк! Костюк зарабатывает двойной брейкпоинт и отлично играет на приеме во время второй подачи Лоттнер.
12:42 – Легко выигрывает Марта свою подачу, отдав всего один розыгрыш.
12:39 – Первой будет подавать Костюк.
12:38 – Теннисистка, которая выиграет этот поединок сыграет с победительницей  матча Шарапова – Гарсия.
12:35 – Напомним, Костюк преодолела сито квалификации, Лоттнер получила «wild card».
12:32 – Теннисистки выходят на корт под эпичную музыку.

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vint-on
      vint-on, 24.04.2018 12:30
    0
    А по тв трансляция будет?
    Ссылка
    gerzaher
    online
      gerzaher, 24.04.2018 13:00
    0
    ой какое падение у Марты было опасное...
    Ссылка
    sesso
    online
      sesso, 24.04.2018 13:12
    +1
    Канал Арена прямой ефир.
    Ссылка
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