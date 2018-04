Марта Костюк – Антония Лоттнер. Текстовая трансляция

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок первого круга против Антонии Лоттнер из Германии.

Время начала поединка – 12:35 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча. Видеотрансляция будет доступна здесь.

Штутгарт. Первый круг

Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 0:0 (идет второй сет)



13:27 – С ошибки начинает 10-й гейм немецкая тенниситка, Марта дважды отлично принимает и зарабатывает тройной сетбол. Лоттнер сразу же ошибается и проигрывает сет.

13:23 – В борьбе, но гейм за Мартой.

13:22 – Часто и довольно успешно выходит Костюк к сетке. Очень непривычно для игры на грунте. Лоттнер отвечает отличным приемом подачи украинки.

13:20 – Лоттнер бедет свою подачу. Счет 4:4.

13:15 – И снова обидная ошибка Костюк на своей подаче при счете 40:30. Антония заработала очередной брейкпоинт, но Марта заставила ее ошибиться. Обидная двойная ошибка на геймболе была перекрыта эйсом, важный гейм остался за нами.

13:10 – Сравнивает счет Лоттнер. Все по сценарию вчерашнего матча с Корне.

13:06 – Марта взяла медицинский тайм-аут. Ей обработали кисть и колено. Серьезных повреждений, к счастью, не видно.

13:02 – И все же, с третьего раза Лоттнер реализовала брейкпоинт.

13:01 – Начинает Костюк с 0:30, быстро сравнивает, но гейм затягивается на больше-меньше. Лоттнер зарабатывает первый брейкпоинт, но не реализовывает его. В одном из розыгрышей у Костюк подвернулась левая нога, и она упала на корт. Но вроде бы все обошлось.

Kostyuk down, took a MTO for some cuts. pic.twitter.com/oobe68UO6l