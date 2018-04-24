Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марта Костюк – Антония Лоттнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Штутгарте

  • 24.04.2018 10:10
  • 997 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок первого круга против Антонии Лоттнер из Германии.

Время начала поединка – 12:30 по Киеву. Матч будет сыгран на центральном корте.

Букмекеры верят в победу Костюк – 1,55 против 2,6 на Лоттнер. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, в финале квалификации Костюк одолела 35-ю ракетку мира француженку Ализе Корне.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.