Марта Костюк – Антония Лоттнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок первого круга против Антонии Лоттнер из Германии.
Время начала поединка – 12:30 по Киеву. Матч будет сыгран на центральном корте.
Букмекеры верят в победу Костюк – 1,55 против 2,6 на Лоттнер. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Напомним, в финале квалификации Костюк одолела 35-ю ракетку мира француженку Ализе Корне.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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