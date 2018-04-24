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Мария ШАРАПОВА: «Я голодна до больших побед»

Мария Шарапова рассказала о своих амбициях

  • 24.04.2018 08:29
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Год назад Мария Шарапова вернулась в теннис после 15-меясчной дисквалификации за мельдоний. Этот год не был успешным для титулованной россиянки, и сейчас она идет лишь 41-й в рейтинге WTA.

Шарапова подвела итоги своему первому году после возвращения и рассказала о своих амбициях:

«У меня не было никаких ожиданий от своих выступлений, когда я вернулась после отстранения. Я пропустила длительный период, а в моём возрасте непросто долго быть вне спорта, неважно, из-за травмы, операции или чего-то другого.

Да, тело отдыхало, те его части, которые болели, подзажили — но невозможно воспроизвести всё происходящее во время матчей вне турниров. Я продолжаю работать над тем, чтобы вернуть эти ощущения, и мне нужно ещё немного времени.

Я не ставила себе временных рамок по завершению карьеры, но всегда говорила, что хочу сделать это на своих условиях. Конечно, „свои условия“ связаны с достижением определённых целей. В начале сезона задаёшься вопросом: а какие они сейчас, эти цели? Я побеждала на турнирах „Большого шлема“, и вполне естественно ставить целью титул на одном из них.

Глупо говорить, что в этом году моя цель — выиграть какое-нибудь соревнование низкой категории. Я голодна до выступлений и побед на большой сцене. Я хочу снова испытать эти чувства и продолжаю работать ради этого».

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Источник — CNN

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