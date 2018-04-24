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Костюк – самая молодая в основной сетке Штутгарта с 1995 года

В первом раунде 15-летняя Марта Костюк сыграет с Антонией Лоттнер

  • 24.04.2018 07:14
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Вчера Марта Костюк в финале квалификации турнира в Штутгарте сенсационно обыграла 35-ю ракетку мира Ализе Корне со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Это позволило 15-летней украинке стать самой молодой участницей основной сетки турнира в Штутгарте за последние 23 года. В 1995 году в основной сетку Штутгарта выступали 15-летние Мартина Хингис и Марлин Вайнгартнер.

В первом раунде основной сетки Костюк сыграет с немкой Антонией Лоттнер. В случае успеха в этом матче во втором раунде украинка может сыграть с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой.

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Источник — Twitter

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