Костюк – самая молодая в основной сетке Штутгарта с 1995 года

Вчера Марта Костюк в финале квалификации турнира в Штутгарте сенсационно обыграла 35-ю ракетку мира Ализе Корне со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Это позволило 15-летней украинке стать самой молодой участницей основной сетки турнира в Штутгарте за последние 23 года. В 1995 году в основной сетку Штутгарта выступали 15-летние Мартина Хингис и Марлин Вайнгартнер.

В первом раунде основной сетки Костюк сыграет с немкой Антонией Лоттнер. В случае успеха в этом матче во втором раунде украинка может сыграть с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой.