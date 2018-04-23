Штутгарт. В первом круге Костюк сыграет против Лоттнер

Стала известна соперница Марты Костюк по первому раунду грунтового Премьера в Штутгарте. 15-летняя украинка начнет борьбу в основной сетке против обладательницы «wild card» Антонии Лоттнер из Германии, которая находится всего на 3 позиции впереди в официальном рейтинге WTA (без учета сегодняшних матчей).



Добавим, что победительница матча Костюк – Лоттнер сыграет во втором круге с победительницей встречи Шарапова – Гарсия, а в третьем круге может выйти уже на Свитолину, если Элина преодолеет барьер в виде Гергес или Виндроусовой.

Напомним, сегодня Костюк выиграла финал квалификации у 35-й ракетки мира Ализе Корне.