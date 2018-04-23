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Штутгарт. В первом круге Костюк сыграет против Лоттнер

В случае победы 15-летняя украинка сыграет с победительницей встречи Шарапова – Гарсия

  • 23.04.2018 19:13
  • 1337 просмотров
  • 5 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Стала известна соперница Марты Костюк по первому раунду грунтового Премьера в Штутгарте. 15-летняя украинка начнет борьбу в основной сетке против обладательницы «wild card» Антонии Лоттнер из Германии, которая находится всего на 3 позиции впереди в официальном рейтинге WTA (без учета сегодняшних матчей).

Добавим, что победительница матча Костюк – Лоттнер сыграет во втором круге с победительницей встречи Шарапова – Гарсия, а в третьем круге может выйти уже на Свитолину, если Элина преодолеет барьер в виде Гергес или Виндроусовой.

Напомним, сегодня Костюк выиграла финал квалификации у 35-й ракетки мира Ализе Корне.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2018 19:24
    +5
    Тут со жребием повезло. Но нельзя расслабляться. В 15 лет можно проиграть абсолютно любой сопернице при попытке закидать шапками. Надеюсь, что этого не случится и у Марты будет возможность сыграть против топовой соперницы во втором круге.
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    ruslan17c
    online
    ruslan17c, 23.04.2018 19:30
    +4
    Костюк - Шарапова...вивіска бомба))
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    runabout
      runabout, 23.04.2018 20:23
    0
    Надо проходить и потом заруба с Шараповой! Класс!! Хотя я не уверен, шо Шарапова пройдет Гарсию) Шараповой пора завязывать, она уже никогда не выйдет на прежний уровень!
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    vit-2
    online
      vit-2, 23.04.2018 20:27
    +2
    Марті побажання успішної гри і пару-трійку виграних матчів вже в основі в Штутгарті.

    П.с. Дуже сумніваюсь що Маша пройде Гарсію.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 23.04.2018 21:12
    0
    Stanislav Matusevych, 23.04.2018 19:24
    Тут со жребием повезло. Но нельзя расслабляться. В 15 лет можно проиграть абсолютно любой сопернице при попытке закидать шапками. Надеюсь, что этого не случится и у Марты будет возможность сыграть против топовой соперницы во втором круге.
    Перший раунд Марта має проходити,далі-важко,хоч Шарапову Марта може пройти,Гарсію наврядчи,хоча це грунт тут інші розклади
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