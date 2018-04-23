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Рафаэль НАДАЛЬ: «Опасны Джокович, Нисикори, Димитров и Зверев»

Первая ракетка мира ожидает серьезную борьбу на грунте

  • 23.04.2018 18:02
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
После победы в Монте-Карло Рафаэль Надаль назвал наиболее опасных противников.
 
«Джокович всегда опасен. Отмечу также Нисикори, он отличный игрок. Также очень сильны Димитров и Зверев. Когда ты играешь с лучшими в мире, всегда можешь проиграть. Проиграть можно в любом матче. Но, конечно, чем ты сильнее, тем выше твои шансы на победу», — цитирует Надаля Ubitennis.
 
На турнире в Монте-Карло Надаль обыграл Димитрова и Нисикори. Сейчас испанец находится на турнире в Барселоне. В своём первом матче он сыграет с победителем встречи Андреас Хайдер-Маурер – Роберто Карбальес-Баэна.
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