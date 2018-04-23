Рафаэль НАДАЛЬ: «Опасны Джокович, Нисикори, Димитров и Зверев»

«Джокович всегда опасен. Отмечу также Нисикори, он отличный игрок. Также очень сильны Димитров и Зверев. Когда ты играешь с лучшими в мире, всегда можешь проиграть. Проиграть можно в любом матче. Но, конечно, чем ты сильнее, тем выше твои шансы на победу», — цитирует Надаля Ubitennis.

На турнире в Монте-Карло Надаль обыграл Димитрова и Нисикори. Сейчас испанец находится на турнире в Барселоне. В своём первом матче он сыграет с победителем встречи Андреас Хайдер-Маурер – Роберто Карбальес-Баэна.