Штутгарт. Костюк вышла в основную сетку, обыграв 35 ракетку мира

Юная украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в основной сетке на грунтовом Премьере в Штутгарте. В финале квалификации 15-летняя украинка в трех сетах одолела 35-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции.



Штутгарт. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:3



Первый сет начался с небольшого рывка Костюк, она не без труда выиграла три стартовых гейма, поле чего инициативу перехватила ее соперница. Корне быстро восстановила статус-кво и даже вышла вперед. До конца первой партии украинка успела выиграть еще одно очко, но на большее ее не хватило.



Начало второго сета осталось за француженкой, но юная украинка быстро нашла свою игру и со счета 1:2 не отдала сопернице ни одного гейма. Помогла и Корне, которая во время сетбола Костюк совершила двойную ошибку.



В третьей партии серия украинки продолжилась. Только вдумайтесь, еще вчерашняя юниорка выиграла 9 геймов подряд у 35-ракетки мира, которая совсем недавно играла в 1/4 финала грунтового турнира в Чарльстоне, во время которого вынесла в одну калитку Катерину Бондаренко (6:1, 6:2). Не забываем также и том, что Корне была лидером посева в квалификации в Штутгарте. Под конец финального сета француженка еще немного посражалась, но все же уступила дорогу в основу нашей соотечественнице.

Отметим, что в текущем сезоне Марта переиграла уже третью соперницу из топ-40. Ранее были обыграны Шуай Пэн (№27 WTA) на Открытом чемпионате Австралии и Дарья Гаврилова в Кубке Федерации (№26 WTA).



В матче первого круга квалификации Костюк сыграет либо против соперницы из квалификации, либо Карлы Суарес Наварро (№25 WTA), или обладательницы «wild card» Антонии Лоттнер из Германии (№155 WTA).