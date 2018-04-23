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Штутгарт. Костюк вышла в основную сетку, обыграв 35 ракетку мира

15-летняя украинская теннисистка в трех сетах одолела француженку Ализе Корне

  • 23.04.2018 16:15
  • 3184 просмотров
  • 13 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Юная украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в основной сетке на грунтовом Премьере в Штутгарте. В финале квалификации 15-летняя украинка в трех сетах одолела 35-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции.

Штутгарт. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:3

Первый сет начался с небольшого рывка Костюк, она не без труда выиграла три стартовых гейма, поле чего инициативу перехватила ее соперница. Корне быстро восстановила статус-кво и даже вышла вперед. До конца первой партии украинка успела выиграть еще одно очко, но на большее ее не хватило.

Начало второго сета осталось за француженкой, но юная украинка быстро нашла свою игру и со счета 1:2 не отдала сопернице ни одного гейма. Помогла и Корне, которая во время сетбола Костюк совершила двойную ошибку.

В третьей партии серия украинки продолжилась. Только вдумайтесь, еще вчерашняя юниорка выиграла 9 геймов подряд у 35-ракетки мира, которая совсем недавно играла в 1/4 финала грунтового турнира в Чарльстоне, во время которого вынесла в одну калитку Катерину Бондаренко (6:1, 6:2). Не забываем также и том, что Корне была лидером посева в квалификации в Штутгарте. Под конец финального сета француженка еще немного посражалась, но все же уступила дорогу в основу нашей соотечественнице.

Отметим, что в текущем сезоне Марта переиграла уже третью соперницу из топ-40. Ранее были обыграны Шуай Пэн (№27 WTA) на Открытом чемпионате Австралии и Дарья Гаврилова в Кубке Федерации (№26 WTA).

В матче первого круга квалификации Костюк сыграет либо против соперницы из квалификации, либо Карлы Суарес Наварро (№25 WTA), или обладательницы «wild card» Антонии Лоттнер из Германии (№155 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    lempke
    online
      lempke, 23.04.2018 16:16
    +12
    Умничка какая!! И это в 15 лет!!
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    dudigo78
      dudigo78, 23.04.2018 16:19
    +10
    ставте на головну, з хокейною збірною і так все зрозуміло - вийти нікуди не вийдуть, ну і вже не вилетять
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    lebroncavs
    online
      lebroncavs, 23.04.2018 16:19
    +5
    а я вчора казав, Корне - курне
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 23.04.2018 16:19
    +12
    Сколько всего хочется сказать и даже не знаю с чего начать. Наверное скажу просто и лаконично: Браво Марта! Ты наша гордость и надежда в большом теннисе.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2018 16:21
    +12
    lempke, 23.04.2018 16:16
    Умничка какая!! И это в 15 лет!!
    Еще и на грунте, который не подходит остроатакующему стилю Марты. Третий скальп топ-40 в копилку.
    Еще 25 очков и на десяток мест вверх в рейтинге.
    Интересно, что хорошего Марте предложит жребий. Лоттнер, Суарес Наварро или еще одна квалифаерша - три возможных варианта.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 23.04.2018 16:24
    +3
    Просто нет слов!!! Марта ты лучшая!!! 406 очков и 142 место в рейтинге!!!
    Ссылка
    Коля Довгалець
    online
      Коля Довгалець, 23.04.2018 16:26
    +4
    Мартуся ти супер...давай сонце рви всіх...
    Ссылка
    Максим Гаврилов
    online
      Максим Гаврилов, 23.04.2018 16:28
    +2
    Марта просто умничка! Такое стремление к победе!
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 23.04.2018 16:30
    +3
    Stanislav Matusevych, 23.04.2018 16:21
    lempke, 23.04.2018 16:16 Умничка какая!! И это в 15 лет!! Еще и на грунте, который не подходит остроатакующему стилю Марты. Третий скальп топ-40 в копилку.Еще 25 очков и на десяток мест вверх в рейтинге.Интересно, что хорошего Марте предложит жребий. Лоттнер, Суарес Наварро или еще одна квалифаерша - три возможных варианта.
    Тільки не Суарес остальні Марті по зубам як мінімум,мама Марти говорила,що їй подобається гра Марти на грунті)а Марті ще раз браво,фантастика
    Ссылка
    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 23.04.2018 16:33
    +2
    Я Обожаю Марточку
    Ссылка
    B.Borg
    online
    B.Borg, 23.04.2018 16:40
    +4
    В недалёком будущем, все скальпированные юной Мартой соперницы, с лёгкой ностальгией будут рассказывать как они помогали ей взойти на самую вершину.Зная мир тенниса, могу себе представить как многие из этих тёток шипят, едва увидев Марту. А пока сделан ещё один огромный результативный шаг. Всех с победой! Марта The Best
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 23.04.2018 16:46
    0
    https://youtu.be/RDVSSOojpDU
    Ссылка
    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 23.04.2018 16:48
    +4
    В Канаде как раз и не хватала задора Марты
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