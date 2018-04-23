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Мария ШАРАПОВА: «У меня нет уверенности в своих силах»

Российская теннисистка не знает, как вернуться на прежний уровень

  • 23.04.2018 15:25
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова
«Сейчас я не так уверена в своих силах, как раньше. Уверенность в себе – довольно странная штука. Нужно очень много времени, чтобы поверить в свои силы, зато пропасть это чувство может очень быстро. И не только в теннисе, но и в других сферах жизни. В прошлом году было лишь несколько матчей, в которых, как мне казалось, всё шло идеально. Тогда я была полностью в себе уверена.
 
На корте находишься только ты и твоя соперница, за вами наблюдает несколько тысяч человек. Давление, с которым мы сталкиваемся на корте, очень высоко. Поэтому чувства, которые мы испытываем, когда выигрываем турниры и получаем трофеи, абсолютно невероятные», — цитирует Шарапову Tennis Magazin.
 
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Источник — Чемпионат

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