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САВЧУК: «Безумно жаль, что наша сборная покинула Мировую группу»

Украинская теннисистка – о поражении от Канады

  • 23.04.2018 15:30
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Getty Images. Катерина Бондаренко и Ольга Савчук
© Getty Images. Катерина Бондаренко и Ольга Савчук

Украинская теннисистка Ольга Савчук, которая вчера вместе с Катериной Бондаренко проиграла решающий поединок против Канады, поделилась впечатлениями от плей-офф Второй Мировой Группы Кубка Федерации.

«Это ужасно. Очевидно, что матч получился сложным для обеих сторон. Поединки в рамках Кубка Федерации выходят достаточно нервными. Мы боролись за итоговую победу, но то же самое касается и соперниц. Безумно жаль, что наша сборная потерпела поражение и покинула Мировую группу», – сказала Савчук.

Добавим, что это поражение отбросило нашу команду в Первую группу Евро-африканской зоны.

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Источник — Fed Cup

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