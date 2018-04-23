САВЧУК: «Безумно жаль, что наша сборная покинула Мировую группу»

но походу будет 6:0

я думал сказать счёт 6:1 в конце Корне один возьмёт

9 на подходе

Блин, ну какие же свиньи эти немцы! Такой матч и нет возможности посмотреть!

Вот это характер у девочки! 8 геймов подряд! Я просто в шоке.

Хоть я не вижу как она играет,но представляю как она Корне по углам туда сюда гоняет агрессивно ...