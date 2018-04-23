САВЧУК: «Безумно жаль, что наша сборная покинула Мировую группу»

Украинская теннисистка Ольга Савчук, которая вчера вместе с Катериной Бондаренко проиграла решающий поединок против Канады, поделилась впечатлениями от плей-офф Второй Мировой Группы Кубка Федерации.
«Это ужасно. Очевидно, что матч получился сложным для обеих сторон. Поединки в рамках Кубка Федерации выходят достаточно нервными. Мы боролись за итоговую победу, но то же самое касается и соперниц. Безумно жаль, что наша сборная потерпела поражение и покинула Мировую группу», – сказала Савчук.
Добавим, что это поражение отбросило нашу команду в Первую группу Евро-африканской зоны.
Источник — Fed Cup
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