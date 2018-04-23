Рейтинг ATP. Надаль сохранил лидерство, Зверев обошел Чилича

У мужчин предыдущая неделя прошла в Монте-Карло. Главный фаворит грунтового Мастерса Рафаэль Надаль без особых проблем разобрался со всеми соперниками и в 11 раз победил в Монако. Испанец сохранил за собой первое место в рейтинге, следующим испытанием для него станет турнир ATP-500 в Барселоне.
Александр Зверев, благодаря выходу в полуфинал Монте-Карло, обошел Марина Чилича (1/4 финала). Любопытно, что оба вылетели от Кэя Нисикори. Японец, к слову, несмотря на проигрыш в финале поднялся на 14 позиций и теперь занимает 22 место в мировом рейтинге.
Рейтинг ATP
Чемпионская гонка
Украинцы не преуспели в Монте-Карло: Стаховский уступил в квалификации, Долгополов и вовсе снялся из-за травмы, не сыграв ни одного матча.
Украинцы в рейтинге ATP:
Александр Долгополов – 54 (-1)
Сергей Стаховский – 122 (-1)
Илья Марченко – 256 (-4)
Источник — Sport.ua
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