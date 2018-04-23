Энди Маррей снялся с Ролан Гаррос

Энди Маррей подтвердил, что не поедет на Открытый чемпионат Франции. Британец изначально планировал вернуться к старту травяного сезона, но его имя значилось в заявочном листе «Ролан Гаррос».

«Сейчас восстановление протекает сложнее, чем после операции в 2013 году. Оно гораздо более комплексное и требует больше времени. Когда ты проходишь через такие травмы, то понимаешь, насколько скучаешь по игре, как она важна для тебя. Давление существует всегда, но я буду получать удовольствие от тенниса и не позволю плохим результатам или тяжелым поражениям расстроить меня», – сказал Энди Washington Post.