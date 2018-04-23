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Энди Маррей снялся с Ролан Гаррос

Британец восстанавливается после травмы

  • 23.04.2018 13:45
  • 189 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Энди Маррей подтвердил, что не поедет на Открытый чемпионат Франции. Британец изначально планировал вернуться к старту травяного сезона, но его имя значилось в заявочном листе «Ролан Гаррос».
 
«Сейчас восстановление протекает сложнее, чем после операции в 2013 году. Оно гораздо более комплексное и требует больше времени. Когда ты проходишь через такие травмы, то понимаешь, насколько скучаешь по игре, как она важна для тебя. Давление существует всегда, но я буду получать удовольствие от тенниса и не позволю плохим результатам или тяжелым поражениям расстроить меня», – сказал Энди Washington Post.
 
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Источник — Евроспорт

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Комментарии
    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 23.04.2018 13:55
    0
    Казалось что уже пришла Эпоха Маррэя и Джоковича,но нет,потушили их травмы,хотя у Федерера и Надаля тоже травмы,но они взяли штурвал опять в свои руки и я думаю что теперь Маррэй и Джокович мало что смогут сделать
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