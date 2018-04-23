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ЦУРЕНКО: «Надеялась на какие-то чудо-удары»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала неудачу на Кубке Федерации

  • 23.04.2018 10:47
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Getty images. Леся Цуренко
© Getty images. Леся Цуренко

Вчера Цуренко проиграла Эжени Бушар, а сборная Украины, уступив в итоге Канаде, понизилась в классе.

«Это был трудный поединок. Эжени сыграла очень хорошо сегодня, а мне пришлось много двигаться. Из-за субботнего матча я чувствовала себя в этой игре немного слабее физически».

«Обычно я остаюсь довольно сильной и могу отыграть весь турнир без проблем».

«Но два дня подряд у меня были тяжелые матчи. Я надеялась на какие-то чудо-удары, но, к сожалению, этого не случилось», - рассказала Цуренко.

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Источник — Большой теннис Украины

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