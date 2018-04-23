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Марта Костюк – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15-летняя украинская теннисистка сыграет в финале квалификации против 35-й ракетки мира

  • 23.04.2018 10:47
  • 1104 просмотров
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Сегодня, 23 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет финальный поединок квалификации против француженки Ализе Корне.

Время начала поединка – 14:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу Корне – 1,45 против 2,85 на Костюк. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, в предыдущем раунде Костюк на отказе обыграла Александру Каданцу из Румынии.

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Источник — Sport.ua

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