Марта Костюк – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 23 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет финальный поединок квалификации против француженки Ализе Корне.
Время начала поединка – 14:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу Корне – 1,45 против 2,85 на Костюк. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Напомним, в предыдущем раунде Костюк на отказе обыграла Александру Каданцу из Румынии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.