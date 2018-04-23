Свитолина или Porsche: кто круче?

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в фотосессии, посвященной турниру Porsche Tennis Grand Prix.

Porsche Tennis Grand Prix — это женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий немецком Штутгарте на крытых грунтовых кортах. В 2018-м году турнир будет проходит с 21-го по 29-е апреля.

Свитолина начнет соревнования со второго раунда, где встретится с победительницей пары Юлия Гергес — Анастасия Севастова.

Стоит отметить, что победительница турнира получает не только денежный приз, но и спортивный автомобиль Porsche.