Свитолина или Porsche: кто круче?

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в фотосессии, посвященной турниру Porsche Tennis Grand Prix.
Porsche Tennis Grand Prix — это женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий немецком Штутгарте на крытых грунтовых кортах. В 2018-м году турнир будет проходит с 21-го по 29-е апреля.
Свитолина начнет соревнования со второго раунда, где встретится с победительницей пары Юлия Гергес — Анастасия Севастова.
Стоит отметить, что победительница турнира получает не только денежный приз, но и спортивный автомобиль Porsche.
Источник — Twitter
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Порш це не той спонсор, якому можна сказати - сорян пацани, мені тут треба в Монреаль на хард мотнутися. Бабло рішає )
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