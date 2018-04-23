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Свитолина или Porsche: кто круче?

Знаменитая украинская теннисистка приняла участие в необычной фотосессии

  • 23.04.2018 10:42
  • 1887 просмотров
  • 7 комментария
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twitter.com/JJlovesTennis. Элина Свитолина
© twitter.com/JJlovesTennis. Элина Свитолина

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в фотосессии, посвященной турниру Porsche Tennis Grand Prix.

Porsche Tennis Grand Prix — это женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий немецком Штутгарте на крытых грунтовых кортах. В 2018-м году турнир будет проходит с 21-го по 29-е апреля.

Свитолина начнет соревнования со второго раунда, где встретится с победительницей пары Юлия Гергес — Анастасия Севастова.

Стоит отметить, что победительница турнира получает не только денежный приз, но и спортивный автомобиль Porsche.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 23.04.2018 11:06
    +1
    Порше конечно...за владельцем такой тачкой условные Свитолины табунами бы бегали...
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    fytbik
      fytbik, 23.04.2018 11:21
    0
    Пфффффф, Порш на литовских номерах... Элина, да ну его на фиг))))
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 23.04.2018 11:24
    0
    А Я бы Элину взял) она сама по себе хороша, да и зарабатывает нормально)))) думаю порш у нее уже есть, так что можно взять двух 2-х зайцев одним выстрелом
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    Форик
      Форик, 23.04.2018 11:34
    +2
    Якраз ця фотосесія пояснює, чому Еліни не було в Канаді.

    Порш це не той спонсор, якому можна сказати - сорян пацани, мені тут треба в Монреаль на хард мотнутися. Бабло рішає )
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    sergrey4
    online
      sergrey4, 23.04.2018 11:52
    0
    Берегись автомобиля - 2 (фильм "Купи меня").
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    solova63
    online
      solova63, 23.04.2018 12:10
    0
    Форик, 23.04.2018 11:34
    Якраз ця фотосесія пояснює, чому Еліни не було в Канаді.Порш це не той спонсор, якому можна сказати - сорян пацани, мені тут треба в Монреаль на хард мотнутися. Бабло рішає )
    Только вот первый матч у неё в среду... можно было три раза успеть...
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.04.2018 12:31
    0
    ладно, все проїхали на Еліну гнати, циплят по осені рахують. подивимось на її результати і вже тоді будемо писати правильно вона зробила що не поїхала в Монреаль чи не правильно
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