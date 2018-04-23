Fed Cup. Украина уступила Канаде и понизилась в классе

... со святимі в упокой.така от селявуха,… халепа

Це можна сказати майже про всіх членів команди.

Яке же дно ця савчук..для чого взагалі її в команді??

Блін, Надіялася до кінця. Ладно, В усявому разі в парі зробили, що змогли. Це наш рівень на сього...

Без Элины ничего не получается. Придется ждать 2-3 года, чтобы Элина с Мартой составили реально м...

Савчук слабое звено, а Кати одной тянуть, сил не хватает.

Все,сил нехватило,євроамприканська зона

Слабый матч от Савчук. Нет нормальной подачи, нет резкости у сетки.

Є ж же,третій сет