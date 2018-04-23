Fed Cup. Украина уступила Канаде и понизилась в классе

В Монреале завершилась матчевая встреча плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации между Канадой и Украиной.
Канада – Украина – 3:2
Матчи первого дня
Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 3:6, 0:4 (отказ)
Катерина Бондаренко (Украина) – Эжени Бушар (Канада) – 2:6, 5:7
Матчи второго дня
Эжени Бушар (Канада) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 6:2, 7:6(5)
Габриэла Дабровски (Канада) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:3, 2:6, 1:6
Бьянка Андрееску / Габриэла Дабровски (Канада) – Катерина Бондаренко / Ольга Савчук (Украина) – 6:3, 4:6, 6:3
В решающей пятой встрече украинская пара играла неплохо. В первом сете команды обменялись брейками в середине сета, но ближе к завершению партии Савчук, которая до этого добыла несколько важных очков, стала чаще ошибаться, что и стало роковым. Канадки брейканули еще раз и не отпустили.
Во втором сете роль догоняющих уже досталась Дабровски и Андрееску. Украинки меньше ошибались во время розыгрышей (хотя и чаще совершали двойные ошибки), что и вылилось в брейк в 4 гейме. Представительницы Канады сумели чудесным образом сравнять счет в 8 гейме, но на большее у них не хватило сил. Следующие два очка достались украинкам.
В решающей партии игра шла ровно до счета 2:2, после этого канадки выиграли 3 гейма подряд и оформили победу со второго матчбола.
Отметим, что пара Савчук / Бондаренко впервые проиграла, играя за сборную Украины (до этого было 6 побед).
Украина вновь вылетела из Второй Мировой Группы и будет играть в Первой Евро-африканской группе.
Источник — Sport.ua
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така от селявуха,… халепа
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