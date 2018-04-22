Fed Cup. Бондаренко сравняла счет в противостоянии с Канадой

Второй номер сборной Украины Катерина Бондаренко выиграла четвертый матч плей-офф Второй Мировой группы против Канады. Опытная украинская теннисистка в трех сетах разобралась с Габриэлой Дабровски.



Канада – Украина – 2:2

Монреаль, хард

Габриэла Дабровски (Канада) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:3, 2:6, 1:6

Бондаренко очень долго входила в матч. Это позволило Дабровски, которая в текущем сезоне выиграла всего 1 поединок в одиночном разряде, обозначить свое преимущество на корте и легко зарабатывать очки на своей подаче. Канадская теннисистка брала мощью и великолепными укороченными ударами, в то время как Бондаренко нащупала нити игры ближе к концу первой партии. Украинка немного поборолась, отыграла 4 сетбола (тройной на своей подаче в 8 гейме), но все же заслуженно отдала партию. Радовало только то, что Катя разобралась со своей подачей.

Во втором сете стало понятно, почему Дабровски переключилась на поединки парного разряда. Она начала тяжело дышать, не успевала за мячами и полностью отдала инициативу. Даже пушечная подача не приносила плоды – Бондаренко подстроилась, стала неплохо играть на приеме и часто обводила Габриэлу, которая выходила к сетке. Нельзя не отметить, что многолетний опыт Бондаренко помог ей правильно распределить силы и без особых физических затрат более чем уверенно довести вторую партию к победе. Хотя в некоторых геймах она могла сыграть лучше, процент выигрыша мячей с первой подачи поражает. Под конец второго сета был оформлен второй брейк, который окончательно похоронил шансы Дабровски возродить интригу.

Третий сет превратился в формальность, Дабровски боролась только за престиж. Со второго матчбола украинка сравняла счет в противостоянии с Канадой.

В решающем поединке сыграет дуэт Андрееску/Дабровски против пары Бондаренко/Савчук.