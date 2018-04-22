Fed Cup. Цуренко проиграла Бушар в трехчасовом триллере

Первый номер сборной Украины Леся Цуренко проиграла третий матч плей-офф Второй Мировой группы против Канады. Матч с Эжени Бушар продолжался около трех часов и закончился на тай-брейке третьего сета.

Канада – Украина – 2:1

Монреаль, хард

Эжени Бушар (Канада) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 6:2, 7:6(5)

Стартовый сет начался с небольшой раскачки, только к третьему гейму мы увидели на корте настоящую борьбу. Первые брейкпоинты теннисисткам удалось отыграть, но Бушар дрогнула в 5 гейме. У нее хуже проходила первая подача, чем и воспользовалась Цуренко. В остальных компонентах силы были примерно равны. К чести канадки, она смогла сделать обратный брейк в восьмом сете, но больше очков в стартовой партии не заработала. Леся со второго раза реализовала брейкпоинт в 9 гейме и более-менее уверенно подала на сет. Стоит отметить, что украинка начала сегодняшний матч намного раскованней, чем вчерашний, играла острее и агрессивнее, но часто почему-то не добегала к простым мячам.

Во втором сете ситуация на корте практически не изменилась. Обе соперницы выдавали неплохие отрезки, почти в каждом гейме велась напряженная борьба. При счете 2:3 Бушар заработала двойной брейкпоинт, а Цуренко очень не вовремя сделала двойную ошибку. После этого эпизода шансов у Леси сделать что-то во второй партии не было. Канадка забрала сет и сравняла счет в матче.

На старте третьего сета Бушар неимоверным образом отбила свою подачу после трех брейкпоинтов Цуренко. Отметим, что канадская теннисистка часто допускала невынужденные ошибки в простых ситуациях, но в важные моменты собиралась и отыгрывала очень недурно. Пятый гейм последней партии, который продолжался 15 минут, стал квинтесенцией всего поединка. Цуренко зарабатывала брейкпоинты, а Бушар отыгрывала, Цуренко зарабатывала – Бушар отыгрывала. Только с шестого раза украинке удалось выйти вперед. Но на своей подаче преимущество развить не удалось. Обе теннисистки устали и часто просто не попадали по мячу так, как этого им бы хотелось. Второе дыхание иногда открывалось у канадки, в эти моменты было тяжело. Каким-то чудом Леся не смогла выйти вперед при счете 4:4: подставь ракетку немного лучше, и можно было подавать на матч. Следующие два гейма прошли спокойно, а вот в 12-м решался серьезный вопрос: тай-брейк или поражение. К счастью, Бушар несколько раз ошиблась и матч продолжился.

Тай-брейк начался с ошибок, усталость явно сказывалась на действиях спортсменок. Цуренко держалась за бедро и немного хромала. Показалось, что победы нам не видать, хотя Леся сражалась до последнего. В итоге украинка набрала 5 очков, но не смогла выиграть из-за повреждения.

В четвертом матче уже без права на ошибку Катерина Бондаренко сыграет против Габриэли Дабровски. Бьянка Андрееску не смогла восстановиться после повреждения.