Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Fed Cup. Цуренко проиграла Бушар в трехчасовом триллере

Первый номер украинской команды уступила на тай-брейке финального сета

  • 22.04.2018 21:53
  • 1820 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Первый номер сборной Украины Леся Цуренко проиграла третий матч плей-офф Второй Мировой группы против Канады. Матч с Эжени Бушар продолжался около трех часов и закончился на тай-брейке третьего сета.

Канада – Украина – 2:1
Монреаль, хард

Эжени Бушар (Канада) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 6:2, 7:6(5)

Стартовый сет начался с небольшой раскачки, только к третьему гейму мы увидели на корте настоящую борьбу. Первые брейкпоинты теннисисткам удалось отыграть, но Бушар дрогнула в 5 гейме. У нее хуже проходила первая подача, чем и воспользовалась Цуренко. В остальных компонентах силы были примерно равны. К чести канадки, она смогла сделать обратный брейк в восьмом сете, но больше очков в стартовой партии не заработала. Леся со второго раза реализовала брейкпоинт в 9 гейме и более-менее уверенно подала на сет. Стоит отметить, что украинка начала сегодняшний матч намного раскованней, чем вчерашний, играла острее и агрессивнее, но часто почему-то не добегала к простым мячам.

Во втором сете ситуация на корте практически не изменилась. Обе соперницы выдавали неплохие отрезки, почти в каждом гейме велась напряженная борьба. При счете 2:3 Бушар заработала двойной брейкпоинт, а Цуренко очень не вовремя сделала двойную ошибку. После этого эпизода шансов у Леси сделать что-то во второй партии не было. Канадка забрала сет и сравняла счет в матче.

На старте третьего сета Бушар неимоверным образом отбила свою подачу после трех брейкпоинтов Цуренко. Отметим, что канадская теннисистка часто допускала невынужденные ошибки в простых ситуациях, но в важные моменты собиралась и отыгрывала очень недурно. Пятый гейм последней партии, который продолжался 15 минут, стал квинтесенцией всего поединка. Цуренко зарабатывала брейкпоинты, а Бушар отыгрывала, Цуренко зарабатывала – Бушар отыгрывала. Только с шестого раза украинке удалось выйти вперед. Но на своей подаче преимущество развить не удалось. Обе теннисистки устали и часто просто не попадали по мячу так, как этого им бы хотелось. Второе дыхание иногда открывалось у канадки, в эти моменты было тяжело. Каким-то чудом Леся не смогла выйти вперед при счете 4:4: подставь ракетку немного лучше, и можно было подавать на матч. Следующие два гейма прошли спокойно, а вот в 12-м решался серьезный вопрос: тай-брейк или поражение. К счастью, Бушар несколько раз ошиблась и матч продолжился.

Тай-брейк начался с ошибок, усталость явно сказывалась на действиях спортсменок. Цуренко держалась за бедро и немного хромала. Показалось, что победы нам не видать, хотя Леся сражалась до последнего. В итоге украинка набрала 5 очков, но не смогла выиграть из-за повреждения.

В четвертом матче уже без права на ошибку Катерина Бондаренко сыграет против Габриэли Дабровски. Бьянка Андрееску не смогла восстановиться после повреждения.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 22.04.2018 22:05
    +2
    Играть будет Дабровски, а не Андрееску
    Ссылка
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 22.04.2018 22:14
    +8
    Леся спасибо за игру.
    Ссылка
    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 22.04.2018 22:20
    +1
    Леся молодец,ни на что не забивает,не забивает на сборную и пытается везде играть и это похвально,пусть не успешно,но она отдаёт всю себя корту...Костюк там то всё понятно 15 лет,здоровье не как у кони чтобы играть все турниры подряд ,да и Костюк сейчас нужно очки зарабатывать,да и Бонаренко котируется выше Костюк,так что тут всё понятно,а вот со Свитолиной не понятно,все топовые теннисистки без исключения играют,а Свитолина опять не смогла....
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 22.04.2018 22:24
    +3
    Юра Яковлев, 22.04.2018 22:20
    Леся молодец,ни на что не забивает,не забивает на сборную и пытается везде играть и это похвально,пусть не успешно,но она отдаёт всю себя корту...Костюк там то всё понятно 15 лет,здоровье не как у кони чтобы играть все турниры подряд ,да и Костюк сейчас нужно очки зарабатывать,да и Бонаренко котируется выше Костюк,так что тут всё понятно,а вот со Свитолиной не понятно,все топовые теннисистки без исключения играют,а Свитолина опять не смогла....
    та якраз зрозуміло-переліт в Канаду потім в Штутгарт-зміна поясів і шей хард при підготовці до грунтового сезону,що стартує
    Ссылка
    p2012u
    online
    p2012u, 22.04.2018 23:13
    0
    интересный был матч, спасибо Лесе за такую самоотдачу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.