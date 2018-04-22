Рафаэль НАДАЛЬ: «Выиграть 11 титулов – невероятно»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз победил на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. После победы над Кея Нисикори спортсмен поделился мыслями с официальным сайтом ATP.

«Конечно, для меня это особенный день. Победа здесь, в Монте-Карло, многое значит для меня, особенно по той причине, что это первый турнир в году, который я смог завершить. Я рад и очень доволен.

Выиграть 11 титулов – это что-то невероятное, даже сложно представить. Я действительно не знаю, как это могло произойти – много лет на этой неделе я играл без ошибок и мне сопутствовала удача. Мне не везло в другие недели, но не на этой. 11 – это много, особенно в Монте-Карло.

Я знаю, что день, когда наступит конец карьеры, ближе, чем 10 лет назад. Это реальность. Поэтому я просто наслаждаюсь каждым днем и просто в удовольствие играю в теннис. Вот и все».