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Рафаэль НАДАЛЬ: «Выиграть 11 титулов – невероятно»

Испанец не скрывает эмоций после третьего титула в Монте-Карло подряд

  • 22.04.2018 21:26
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз победил на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. После победы над Кея Нисикори спортсмен поделился мыслями с официальным сайтом ATP.
 
«Конечно, для меня это особенный день. Победа здесь, в Монте-Карло, многое значит для меня, особенно по той причине, что это первый турнир в году, который я смог завершить. Я рад и очень доволен.
 
Выиграть 11 титулов – это что-то невероятное, даже сложно представить. Я действительно не знаю, как это могло произойти – много лет на этой неделе я играл без ошибок и мне сопутствовала удача. Мне не везло в другие недели, но не на этой. 11 – это много, особенно в Монте-Карло.
 
Я знаю, что день, когда наступит конец карьеры, ближе, чем 10 лет назад. Это реальность. Поэтому я просто наслаждаюсь каждым днем и просто в удовольствие играю в теннис. Вот и все».
 
Надаль установил рекорд, завоевав 31-й титул на турнире серии Мастерс.
 

 

 

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