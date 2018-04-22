Fed Cup. Абанда не сыграет против Бондаренко из-за травмы шеи

Канадская теннисистка Франсуаза Абанда не сыграет в матчевом противостоянии плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации против Украины.



21-летняя теннисистка сообщила, что у нее травма шеи, и она не может подавать.



Напомним, вчера Абанду заменила Бьянка Андрееску, которая также травмировалась в поединке с Лесей Цуренко. Сообщалось, что у 17-летней Андрееску была сильная судорога.



Судя по всему, второй поединок одиночного разряда против Катерины Бондаренку все же сыграет Андрееску.