Россия уступила Латвии в Кубке Федерации

Сборная России проиграла матч за право остаться в Мировой группе II Кубка Федерации команде Латвии со счетом 1:3.
Российские девушки начали с победы: Анастасия Павлюченкова обыграла в трех партиях Анастасию Севастову (6:3, 2:6, 6:4), но в следующих матчах Алена Остапенко выиграла оба матча, а Севастова победила Екатерину Макарову со счетом 6:2, 7:5.
Россия теперь будет играть в первой группе региональной зоны Европа/Африка.
Источник — Sport.ua
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