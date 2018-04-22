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Россия уступила Латвии в Кубке Федерации

Российские девушки теперь будут играть в первой группе региональной зоны Европа/Африка

  • 22.04.2018 15:43
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fedcup.com
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Сборная России проиграла матч за право остаться в Мировой группе II Кубка Федерации команде Латвии со счетом 1:3.
 
Российские девушки начали с победы: Анастасия Павлюченкова обыграла в трех партиях Анастасию Севастову (6:3, 2:6, 6:4), но в следующих матчах Алена Остапенко выиграла оба матча, а Севастова победила Екатерину Макарову со счетом 6:2, 7:5.
 
Россия теперь будет играть в первой группе региональной зоны Европа/Африка.
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Источник — Sport.ua

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