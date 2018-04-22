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Fed Cup. Чехия вышла в финал, обыграв Германию со счетом 3:1

Победное очко своей команде принесла Петра Квитова

  • 22.04.2018 14:45
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Getty Images
© Getty Images

В Штутгарте закончилась матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между сборной Германии и командой Чехии.

В четвертом поединке Петра Квитова легко обыграла Анжелик Кербер и принесла своей команде третье очко, а вместе с тем и путевку в финал.

Германия – Чехия –1:3
Штутгарт, грунт

Матчи первого дня
Юлия Гергес (Германия) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 2:6
Анжелик Кербер (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 5:7, 3:6

Матчи второго дня
Юлия Гергес (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2
Анжелик Кербер (Германия) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 2:6

Финальный матч Кубка Федерации состоится в Чехии в ноябре. Во втором полуфинале играют Франция и США.

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Источник — Sport.ua

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