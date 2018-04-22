Fed Cup. Чехия вышла в финал, обыграв Германию со счетом 3:1

В Штутгарте закончилась матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между сборной Германии и командой Чехии.



В четвертом поединке Петра Квитова легко обыграла Анжелик Кербер и принесла своей команде третье очко, а вместе с тем и путевку в финал.



Германия – Чехия –1:3

Штутгарт, грунт



Матчи первого дня

Юлия Гергес (Германия) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 2:6

Анжелик Кербер (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 5:7, 3:6



Матчи второго дня

Юлия Гергес (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2

Анжелик Кербер (Германия) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 2:6

Финальный матч Кубка Федерации состоится в Чехии в ноябре. Во втором полуфинале играют Франция и США.