Fed Cup. Чехия вышла в финал, обыграв Германию со счетом 3:1

В Штутгарте закончилась матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между сборной Германии и командой Чехии.
В четвертом поединке Петра Квитова легко обыграла Анжелик Кербер и принесла своей команде третье очко, а вместе с тем и путевку в финал.
Германия – Чехия –1:3
Штутгарт, грунт
Матчи первого дня
Юлия Гергес (Германия) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 2:6
Анжелик Кербер (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 5:7, 3:6
Матчи второго дня
Юлия Гергес (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2
Анжелик Кербер (Германия) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 2:6
Финальный матч Кубка Федерации состоится в Чехии в ноябре. Во втором полуфинале играют Франция и США.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.