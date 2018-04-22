Fed Cup. Кербер – Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Штутгарте продолжается матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между сборной Германии и командой Чехии.
После первого игрового дня хозяйки грунтовых кортов уступали со счетом 0:2, но Юлия Гергес сократила отставание.
Четвертый матч сыграют Анжелик Кербер и Петра Квитова. Матч начнется в 13:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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