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ФОТО ДНЯ. Известная теннисистка перенесла шестую операцию на колене

Теннисистка остается оптимисткой

  • 22.04.2018 13:18
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gotennis. Михаэлла Крайчек
© gotennis. Михаэлла Крайчек
29-летняя голландка Михаэлла Крайчек, сестра чемпиона Уимблдона-1996 Рихарда Крайчека, перенесла шестую операцию на колене. Об этом Михаэлла сообщила в своем Instagram.
 
«Операция завершена. Всt прошло хорошо. Теперь надо мириться с дискомфортом и болью, но это временно. Я могу и я хочу», — написала Крайчек.
 
В рейтинг-листе лучшей позицией Крайчек была 30-я строчка. Она завоевала три титула WTA в одиночном разряде и пять — в парном.
 
Напомним, что сейчас проходит Кубок Федераций.
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Источник — Чемпионат

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