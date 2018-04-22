ФОТО ДНЯ. Известная теннисистка перенесла шестую операцию на колене

29-летняя голландка Михаэлла Крайчек, сестра чемпиона Уимблдона-1996 Рихарда Крайчека, перенесла шестую операцию на колене. Об этом Михаэлла сообщила в своем Instagram.
«Операция завершена. Всt прошло хорошо. Теперь надо мириться с дискомфортом и болью, но это временно. Я могу и я хочу», — написала Крайчек.
В рейтинг-листе лучшей позицией Крайчек была 30-я строчка. Она завоевала три титула WTA в одиночном разряде и пять — в парном.
Напомним, что сейчас проходит Кубок Федераций.
Источник — Чемпионат
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