ФОТО ДНЯ. Известная теннисистка перенесла шестую операцию на колене

29-летняя голландка Михаэлла Крайчек, сестра чемпиона Уимблдона-1996 Рихарда Крайчека, перенесла шестую операцию на колене. Об этом Михаэлла сообщила в своем Instagram.

«Операция завершена. Всt прошло хорошо. Теперь надо мириться с дискомфортом и болью, но это временно. Я могу и я хочу», — написала Крайчек.

В рейтинг-листе лучшей позицией Крайчек была 30-я строчка. Она завоевала три титула WTA в одиночном разряде и пять — в парном.