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Леся ЦУРЕНКО: «Сочувствую Андрееску. Я знаю, насколько это больно»

Украинская теннисистка рассказала о матче с канадкой в рамках Кубка Федерации

  • 22.04.2018 11:29
  • 507 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась впечатлениями о матче с канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску в стартовом матче Кубка Федерации Канада — Украина. Андрееску не сумела закончить игру против Цуренко, уступая 0/4 в решающем сете.

«Определенно, я рада, что принесла очко для моей команды. Но, в целом, получить победу, потому что соперница не может продолжать играть, это неприятно. Я сочувствую Бьянке, потому что знаю, каково это и насколько тяжело, когда нет возможности завершить матч. И это просто очень больно. Я это знаю.

Было тяжело совладать с ее комбинацией точных подач и мощных ударов, но по ходу второго сета мне удалось найти уверенность в своих силах. Андрееску отлично подавала, забивала много мячей навылет, атаковала часто. Из-за этого у меня возникало много проблем. Я не могла найти свою игру, потому что соперница не давала шансов это сделать. Она действительно очень сильная», — отметила Цуренко.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 22.04.2018 11:55
    0
    Леся а может она не сильна, 197 номер в рейтинге а ты никакая.
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