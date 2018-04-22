Монте-Карло. Надаль – Нисикори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 22 апреля, на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло будет сыгран финальный поединок между Рафаэлем Надалем и Кеем Нисикори.
Поединок начнется в 15:30 по Киеву.
Напомним, испанец является 10-кратным победителем турнира в Монте-Карло и лишь раз проигрывал здесь в финале. Статистика личных встреч также в пользу Надаля – 10:2 (3:0 на грунте).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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