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Монте-Карло. Надаль – Нисикори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на грунтовом Мастерсе в Монако

  • 22.04.2018 11:24
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня, 22 апреля, на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло будет сыгран финальный поединок между Рафаэлем Надалем и Кеем Нисикори.

Поединок начнется в 15:30 по Киеву.

Напомним, испанец является 10-кратным победителем турнира в Монте-Карло и лишь раз проигрывал здесь в финале. Статистика личных встреч также в пользу Надаля – 10:2 (3:0 на грунте).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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