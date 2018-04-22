Штутгарт. Ястремская одержала победу в первом матче квалификации

17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно вышла во второй круг квалификации турнира в немецком Штутгарте, обыграв 29-летнюю россиянку Марину Мельникову.
Для победы над Мельниковой Ястремской хватило двух сетов: 6/3, 6/3. Матч длился 59 минут.
Во втором раунде квалификации Ястремская сыграет с 32-летней эстонкой Кайей Канепи.
Источник — Sport.ua
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Далі Канепі, потрібна дуже хороша гра і трохи фарту.
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