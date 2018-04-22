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Штутгарт. Ястремская одержала победу в первом матче квалификации

Украинская теннисистка легко обыграла россиянку Марину Мельникову

  • 22.04.2018 09:28
  • 259 просмотров
  • 1 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно вышла во второй круг квалификации турнира в немецком Штутгарте, обыграв 29-летнюю россиянку Марину Мельникову.

Для победы над Мельниковой Ястремской хватило двух сетов: 6/3, 6/3. Матч длился 59 минут.

Во втором раунде квалификации Ястремская сыграет с 32-летней эстонкой Кайей Канепи.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 22.04.2018 09:44
    +2

    Далі Канепі, потрібна дуже хороша гра і трохи фарту.
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