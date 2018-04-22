Fed Cup. Бондаренко в 2 сетах уступила Бушар

Второй номер сборной Украины Катерина Бондаренко проиграла свой первый матч плей-офф Второй Мировой группы против Канады. Ее соперница Эжени Бушар одержала победу в 2 сетах.



Канада – Украина – 1:1

Монреаль, хард



Катерина Бондаренко (Украина) – Эжени Бушар (Украина) – 2:6, 5:7



Весь первый сет Бондаренко и ее болельщики мучились на подаче украинки. Количество двойных ошибок зашкаливало, мячи летели непонятно куда. А вот Бушар в данном компоненте отработала на отлично. За всю первую партию Катя лишь раз смогла выиграть больше 1 розыгрыша на приеме. Поначалу спасала бездарная реализация брейкпоинтов канадкой, но рано или поздно она должна была закончиться, что и случилось. 2:6 – еще не самый худший счет, с которым мог завершиться первый сет.



Во второй партии ситуация на корте немного выровнялась. При счете 2:1 Бондаренко впервые в матче заработала брейкпоинт и сразу же его реализовала. К сожалению, следующие 3 гейма пошли в копилку Бушар. Украинке еще раз удалось забрать подачу соперницы в 8 гейме, но канадская теннисистка вновь реализовала брейкпоинт при счете 5:5: Бушар в напряженной борьбе заработала 6 очко и вышла подавать на матч. Бондаренко повела 30:0, но в итоге уступила.

Сборная Канады заработала первое очко в противостоянии с Украиной и сравняла счет в матче.

Второй игровой день стартует в 19:00 по Киеву. В первом матче встретятся лидеры своих сборных: Леся Цуренко и Эжени Бушар.