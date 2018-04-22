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Fed Cup. Бондаренко в 2 сетах уступила Бушар

Украинкая теннисистка не смогла одолеть первый номер канадской сборной

  • 22.04.2018 00:34
  • 437 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Второй номер сборной Украины Катерина Бондаренко проиграла свой первый матч плей-офф Второй Мировой группы против Канады. Ее соперница Эжени Бушар одержала победу в 2 сетах.

Канада – Украина – 1:1
Монреаль, хард

Катерина Бондаренко (Украина) – Эжени Бушар (Украина) – 2:6, 5:7

Весь первый сет Бондаренко и ее болельщики мучились на подаче украинки. Количество двойных ошибок зашкаливало, мячи летели непонятно куда. А вот Бушар в данном компоненте отработала на отлично. За всю первую партию Катя лишь раз смогла выиграть больше 1 розыгрыша на приеме. Поначалу спасала бездарная реализация брейкпоинтов канадкой, но рано или поздно она должна была закончиться, что и случилось. 2:6 – еще не самый худший счет, с которым мог завершиться первый сет.

Во второй партии ситуация на корте немного выровнялась. При счете 2:1 Бондаренко впервые в матче заработала брейкпоинт и сразу же его реализовала. К сожалению, следующие 3 гейма пошли в копилку Бушар. Украинке еще раз удалось забрать подачу соперницы в 8 гейме, но канадская теннисистка вновь реализовала брейкпоинт при счете 5:5: Бушар в напряженной борьбе заработала 6 очко и вышла подавать на матч. Бондаренко повела 30:0, но в итоге уступила.

Сборная Канады заработала первое очко в противостоянии с Украиной и сравняла счет в матче.

Второй игровой день стартует в 19:00 по Киеву. В первом матче встретятся лидеры своих сборных: Леся Цуренко и Эжени Бушар.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 22.04.2018 00:40
    0
    Бондаренко програла позерші Бушар, яка в теніс розучилася грати кілька років назад.

    Підсумуємо перший день:
    -Рівень гри - дно (у випадку Каті і Лесі- це стабільність)
    - Маємо перемогу в кишені (100% через травму суперниці)
    - І великі надії на завтра (може, ще у когось травма, чи у Каті раптом буде той матч (один з 10), коли гра йде.

    Савчук треба ставити в одиночний матч завтра, щоб хоч якась надія на позитив лишалася.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 22.04.2018 00:43
    0
    Вообще непонятно, чего ждать завтра. Уровень игры наших ставит большие вопросы, а у канадок, похоже, проблемы с травмами. Если Андрееску до завтра придет в себя, будет очень тяжело. Если все же удастся выиграть хоть одну одиночку, в паре будет тоже хз что, поскольку у канадок классная парница только одна, а у нас вроде две нормальных, но их состояние ужасно.
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    logibro
    online
      logibro, 22.04.2018 00:57
    0
    Ждать того, что и ждали ранее - слив, или не слив. Тут их травмы нам, конечно, помогли. Но примерно такой расклад виделся, что Бушар выигрывает всё, и если вторые номера у них проигрывают, результат в паре сложно спрогнозировать, наши сильные парницы в этом году находятся на дне.
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