Fed Cup. Бондаренко в 2 сетах уступила Бушар

Второй номер сборной Украины Катерина Бондаренко проиграла свой первый матч плей-офф Второй Мировой группы против Канады. Ее соперница Эжени Бушар одержала победу в 2 сетах.
Канада – Украина – 1:1
Монреаль, хард
Катерина Бондаренко (Украина) – Эжени Бушар (Украина) – 2:6, 5:7
Весь первый сет Бондаренко и ее болельщики мучились на подаче украинки. Количество двойных ошибок зашкаливало, мячи летели непонятно куда. А вот Бушар в данном компоненте отработала на отлично. За всю первую партию Катя лишь раз смогла выиграть больше 1 розыгрыша на приеме. Поначалу спасала бездарная реализация брейкпоинтов канадкой, но рано или поздно она должна была закончиться, что и случилось. 2:6 – еще не самый худший счет, с которым мог завершиться первый сет.
Во второй партии ситуация на корте немного выровнялась. При счете 2:1 Бондаренко впервые в матче заработала брейкпоинт и сразу же его реализовала. К сожалению, следующие 3 гейма пошли в копилку Бушар. Украинке еще раз удалось забрать подачу соперницы в 8 гейме, но канадская теннисистка вновь реализовала брейкпоинт при счете 5:5: Бушар в напряженной борьбе заработала 6 очко и вышла подавать на матч. Бондаренко повела 30:0, но в итоге уступила.
Сборная Канады заработала первое очко в противостоянии с Украиной и сравняла счет в матче.
Второй игровой день стартует в 19:00 по Киеву. В первом матче встретятся лидеры своих сборных: Леся Цуренко и Эжени Бушар.
Источник — Sport.ua
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Підсумуємо перший день:
-Рівень гри - дно (у випадку Каті і Лесі- це стабільність)
- Маємо перемогу в кишені (100% через травму суперниці)
- І великі надії на завтра (може, ще у когось травма, чи у Каті раптом буде той матч (один з 10), коли гра йде.
Савчук треба ставити в одиночний матч завтра, щоб хоч якась надія на позитив лишалася.
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