Штутгарт. Костюк вышла в полуфинал квалификации

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 156-е место в рейтинге WTA, в первом раунде квалификации грунтового Премьера в Штутгарте в двух сетах разобралась с ровесницей из Германии Юлией Миддендорф.
Штутгарт. Первый раунд квалификации
Марта Костюк (Украина) – Юлия Миддендорф (Германия) – 6:1, 6:2
Таким образом, Костюк сыграет в полуфинале квалификации, где ее соперницей станет победительница матча Александра Каданцу – Бернарда Пера.
Источник — Sport.ua
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