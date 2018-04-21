Штутгарт. Костюк вышла в полуфинал квалификации

Марте нужно набирать очки в рейтинг, там каждый турнир на счету. Сыграть за сборную а потом упаст...

це жіночий теніс. Хоча дійсно Леся дуже валідольна. Катя цього року була в жахливому стані і прог...

Кстати, о молодости, вернее даже о юности.Никогда не забуду матч Украина-Бельгия в Харькове в фев...

А что здесь предсказывать, если мы играем практически сильнейшим составом???

Слава Богу, що так сталося. Не маю на увазі травму канадійки, але за Лесю завжди доводиться переж...

Нужно было после второго сета сниматься, а победа я думаю у нас в кармане над канадой, что я и п...

И тем не менее, это 1:0. Результат Леся получила, но по игре большие вопросы. Хорошо, что канадки...

Конечно.

якщо абанда також травмована, то в них серйозні проблеми

Жалко девочку...