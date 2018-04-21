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Штутгарт. Костюк вышла в полуфинал квалификации

15-летняя украинская теннисистка без особых проблем разобралась с немкой Юлией Миддендорф

  • 21.04.2018 20:50
  • 1294 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 156-е место в рейтинге WTA, в первом раунде квалификации грунтового Премьера в Штутгарте в двух сетах разобралась с ровесницей из Германии Юлией Миддендорф.

Штутгарт. Первый раунд квалификации
Марта Костюк (Украина) – Юлия Миддендорф (Германия) – 6:1, 6:2

Таким образом, Костюк сыграет в полуфинале квалификации, где ее соперницей станет победительница матча Александра Каданцу – Бернарда Пера.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Anatolii Savchenko
      Anatolii Savchenko, 21.04.2018 21:29
    +2
    Браво, Марта!
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.04.2018 21:32
    +2
    Умничка!!!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 21.04.2018 21:54
    +1
    Благодаря этой победе Марта обогнала в рейтинге американо-российский талант Анисимову и теперь выше нее никого младше 18 лет нет. Будет 15-летняя Марта среди теток играть.
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    logibro
      logibro, 21.04.2018 22:03
    0
    Ну, это была одна из самых странных WC, соперница даже в юниорах никто. Здесь хвалебные гроско кричать не нужно
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