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Fed Cup. Андрееску заменила Абанду в матче с Цуренко

У первого номера украинской команды изменилась соперница

  • 21.04.2018 20:26
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Tennis Canada. Бьянка Андрееск
© Tennis Canada. Бьянка Андрееск

17-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску заменила свою партнершу по команде 21-летнюю Франсуазу Абандау в первом матче плей-офф Второй Мировой группы против Украины.

Напомним, Абанда должна была сыграть против Леси Цуренко. Теперь с первым номером нашей команды сыграет Андрееску.

Добавим, что во втором матче первого игрового дня сыграют Катерина Бондаренко и Эжени Бушар.

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Источник — Sport.ua

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