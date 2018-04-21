Fed Cup. Андрееску заменила Абанду в матче с Цуренко

А Дима Гордон в телеэфире пари заключал, что ЧМ у рашки непременно отберут

Да в 2010 мы с ними еще в десна целовались. Еще никто и не думал, что они такое учудят. ВВХ е.бан...

А надо было, Гриша, делать все что бы не допустить того что бы ЧМ был отдан фашистской россии еще...