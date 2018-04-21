Fed Cup. Андрееску заменила Абанду в матче с Цуренко

17-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску заменила свою партнершу по команде 21-летнюю Франсуазу Абандау в первом матче плей-офф Второй Мировой группы против Украины.
Напомним, Абанда должна была сыграть против Леси Цуренко. Теперь с первым номером нашей команды сыграет Андрееску.
Добавим, что во втором матче первого игрового дня сыграют Катерина Бондаренко и Эжени Бушар.
Источник — Sport.ua
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