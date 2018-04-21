Fed Cup. Квитова и Плишкова сделали первый шаг к финалу

Сегодня, 21 апреля, в Германии стартовала матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой Чехии. Оба поединка первого игрового дня завершились в пользу чешок.
Германия – Чехия – 0:2
Штутгарт, грунт
Юлия Гергес – Петра Квитова – 3:6, 2:6
Анжелик Кербер – Каролина Плишкова – 5:7, 3:6
Уже завтра Плишкова может оформить победу своей команды в поединке против Юлии Гергес. Старт игрового дня в Штутгарте запланирован на 12:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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