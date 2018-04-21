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Fed Cup. Квитова и Плишкова сделали первый шаг к финалу

Сборная Чехии повела 2:0 в противостоянии с Германией после первого игрового дня

  • 21.04.2018 18:11
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова

Сегодня, 21 апреля, в Германии стартовала матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой Чехии. Оба поединка первого игрового дня завершились в пользу чешок.

Германия – Чехия – 0:2
Штутгарт, грунт

Юлия Гергес – Петра Квитова – 3:6, 2:6
Анжелик Кербер – Каролина Плишкова – 5:7, 3:6

Уже завтра Плишкова может оформить победу своей команды в поединке против Юлии Гергес. Старт игрового дня в Штутгарте запланирован на 12:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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