Fed Cup. Младенович – Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 21 апреля, во Франции стартовала матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой США.
В первом поединке Слоан Стивенс в двух сетах сломила сопротивление Полин Парментье – 6:7(3), 5:7. Во втором поединке сыграют Кристина Младенович и Коко Вандевей.
Матч начнется в 18:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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