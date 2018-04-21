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Fed Cup. Младенович – Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Федерации Франция – США

  • 21.04.2018 17:56
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Getty Images. Кристина Младенович
© Getty Images. Кристина Младенович

В субботу, 21 апреля, во Франции стартовала матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой США.

В первом поединке Слоан Стивенс в двух сетах сломила сопротивление Полин Парментье – 6:7(3), 5:7. Во втором поединке сыграют Кристина Младенович и Коко Вандевей.

Матч начнется в 18:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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