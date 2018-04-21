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Монте-Карло. Надаль не оставил шансов Димитрову

И установил очередной рекорд

  • 21.04.2018 17:00
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в полуфинале Монте-Карло обыграл болгарина Григора Димитрова 6:4, 6:1.
 
31-летний Надаль на грунте выиграл 34-й сет подряд, улучшив свой рекорд, показанный в 2010-11 годах. Тогда он выиграл в 32-х сетах подряд.
 
В финале он сыграет с победителем матча Кеи Нисикори - Александр Зверев.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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