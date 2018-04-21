Монте-Карло. Надаль не оставил шансов Димитрову

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в полуфинале Монте-Карло обыграл болгарина Григора Димитрова 6:4, 6:1.
31-летний Надаль на грунте выиграл 34-й сет подряд, улучшив свой рекорд, показанный в 2010-11 годах. Тогда он выиграл в 32-х сетах подряд.
В финале он сыграет с победителем матча Кеи Нисикори - Александр Зверев.
Напомним, что Надаль не собирается пропускать турниры,как Федерер.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.