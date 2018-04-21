Стаховский не прошел квалификацию турнира в Будапеште

Сергей Стаховский получил пятый номер посева в квалификации. В матче первого раунда 121-я ракетка мира в двух сетах уступил шведу Элиасу Имеру - 3:6, 3:6.
1 час и 15 минут провели на корте теннисисты. По два брейка в каждой партии выполнил Имер, а в активе Стаховского - один брейк.
В этом году соперники уже встречались на корте в рамках Кубка Дэвиса (Стаховский победил шведа в противостоянии сборных в Днепре в двух сетах) и на турнире в Ренне (сильнее в трех сетах был Имер).
Источник — Большой теннис Украины
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