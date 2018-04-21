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Стаховский не прошел квалификацию турнира в Будапеште

Украинский теннисист проиграл в первом раунде

  • 21.04.2018 16:33
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ATP. Сергей Стаховский
© ATP. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский получил пятый номер посева в квалификации. В матче первого раунда 121-я ракетка мира в двух сетах уступил шведу Элиасу Имеру - 3:6, 3:6.

1 час и 15 минут провели на корте теннисисты. По два брейка в каждой партии выполнил Имер, а в активе Стаховского - один брейк.

В этом году соперники уже встречались на корте в рамках Кубка Дэвиса (Стаховский победил шведа в противостоянии сборных в Днепре в двух сетах) и на турнире в Ренне (сильнее в трех сетах был Имер).

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Источник — Большой теннис Украины

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