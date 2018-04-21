ФОТО ДНЯ. Шарапова прокатилась с Уэббером на Porsche

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Кубок чемпионов появился на Крещатике 14:37 — pulse240 и в каких ещё городах он будет, когда?? 14:37 — A-68 Рідному Києву успішного проведення фіналу Ліги Чемпіонів !!!

А что Месси, бежит? 14:36 — knmua =======не тебе о моих мозгах писать... а по Месси, Реалу он забил с пенальти, Валенсии не забивал...

Штегер vs Ярмоленко. Останется только один 14:34 — oleg8319 Поиграл и хватит. Теперь если в Турцию попадет, то это будет для него очень хорошо

Эквадорец повторил гол Марадоны 14:32 — Viktor Timchenko Да и последний защитник тормоз мог ещё успеть покурить и мяч выбить а он стоит дёргается...