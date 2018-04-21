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ФОТО ДНЯ. Шарапова прокатилась с Уэббером на Porsche

Теннисистка развлекалась в компании известного гонщика

  • 21.04.2018 13:27
  • 927 просмотров
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twitter.com. Мария Шарапова и Марк Уэббер
© twitter.com. Мария Шарапова и Марк Уэббер
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала совместную фотографию с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером. 41-летний австралиец прокатил 31-летнюю спортсменку на автомобиле марки «Порше» жёлто-чёрного цвета. Ранее они неоднократно принимали участие в рекламных акциях автомобильного концерна. 
 
Уэббер с 2014 по 2016 год выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Марк и Мария являются послами «Порше», Уэббер выступал в WEC за команду немецкого производителя. 
 
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Источник — Чемпионат

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