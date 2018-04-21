ФОТО ДНЯ. Шарапова прокатилась с Уэббером на Porsche

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала совместную фотографию с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером. 41-летний австралиец прокатил 31-летнюю спортсменку на автомобиле марки «Порше» жёлто-чёрного цвета. Ранее они неоднократно принимали участие в рекламных акциях автомобильного концерна.
Уэббер с 2014 по 2016 год выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Марк и Мария являются послами «Порше», Уэббер выступал в WEC за команду немецкого производителя.
Источник — Чемпионат
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