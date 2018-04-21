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Рафаэль НАДАЛЬ: «Надеюсь, Маррей поскорее вернется»

Рафаэль Надаль с нетерпением ждет возвращения Энди Маррея в теннис

  • 21.04.2018 10:50
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

В январе Энди Маррей перенес операцию на бедре и сделал паузу в карьере. Вернуться в игру британец планирует в июне во время травяного сезона.

Рафаэль Надаль, который сам неоднократно сталкивался с серьезными травмами, рассказал о том, что дал несколько советов Маррею:

«Две недели назад мы беседовали с Энди по телефону относительно его травмы. Не хочу делиться с вами нюансами, поскольку это будет несправедливо по отношению к Маррею. Я рассказал ему, что помогло мне.

Ситуация Энди напоминает то, что произошло со мной. Я был травмирован и при этом до определённого момента не чувствовал улучшений. Это очень тяжело. Но рано или поздно всё изменится в лучшую сторону.

Надеюсь, что Маррей вернётся в строй как можно скорее, он очень важен для тура. Возможно, у него возникнут проблемы в первых матчах после возвращения, но Энди не забыл, как играть в теннис. Если он будет здоров, то сможет бороться за высокие позиции».

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Источник — Yahoo Sports

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