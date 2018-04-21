Леся ЦУРЕНКО: «Я - первый номер сборной Украины»

21-22 апреля сборная Украины сыграет выездной матч Кубка Федерации против Канады. Сражаться с канадками придется без первой ракетки Украины Элины Свитолиной, и Леся Цуренко понимает, что в такой ситуации бремя лидерства ложится на ее плечи:

«Место в рейтинге не имеет значения, но на данный момент я первый номер сборной Украины. Надеюсь, что мне удастся выиграть оба одиночных матчах и принести команде два очка.

Я рада, что выйду на корт первой, а затем буду поддерживать Катерину Бондаренко в игре с Эжени Бушар. Когда переживаешь за товарищей по команде, тратишь очень много энергии, которой потом может не хватить в игре».

Противостояние украинок с Францией начнется с матча Цуренко против Франсуазы Абанды.