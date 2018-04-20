Будапешт. Стаховский получил 5 номер посева в квалификации

Красавцы!

Прогноз с Вашей стороны оптимистичный, но как показывает практика последних годов в это верится м...

Я думаю, після цього ЧС нашими хлопцями можуть зацікавитись європейські клуби, не кажу, що провід...

Ти щось маєш проти Латвії ?

Парни молодцы конечно,удивили)Победили в 3-м дивизионе и тут уже пишут что эта сборная всех порвё...

В Рашке в хоккее как не где больше огромные традиции, мы с ними даже во времена СРСР не могли кон...

Ребят с победой! Но вот что дальше с ними будет, в нашем чемпионате какбы перспектив профессионал...