Будапешт. Стаховский получил 5 номер посева в квалификации

Стаховский стартует в квалификации турнира в Будапеште (23-29 апреля), получив пятый номер посева.
Борьбу Сергей начнет матчем против шведа Элиаса Имера (133 номер рейтинга ATP).
В этом году соперники встречались дважды, одержав по одной победе.
Недавно Стаховский уступил в финале квалификации турнира в Монте-Карло.
Источник — Теннисный Портал Украины
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