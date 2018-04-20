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Будапешт. Стаховский получил 5 номер посева в квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский готовится к турниру в Венгрии

  • 20.04.2018 21:46
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Стаховский стартует в квалификации турнира в Будапеште (23-29 апреля), получив пятый номер посева.

Борьбу Сергей начнет матчем против шведа Элиаса Имера (133 номер рейтинга ATP).

В этом году соперники встречались дважды, одержав по одной победе.

Недавно Стаховский уступил в финале квалификации турнира в Монте-Карло.

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Источник — Теннисный Портал Украины

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