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Штутгарт. Костюк и Ястремская получили соперниц по квалификации

В квалификации стартуют две украинки – Даяна Ястремская и Марта Костюк

  • 20.04.2018 18:55
  • 322 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Турнир WTA на грунте в Штутгарте пройдет с 23 по 29 апреля. Призовой фонд турнира – 776 тысяч долларов.

В квалификации турнира примут участие две украинки – Марта Костюк и Даяна Ястремская.

15-летняя Костюк, занимающая 156-е место в рейтинге WTA, в первом раунде квалификации встретится со своей ровесницей из Германии Юлией Миддендорф.

Что касается Даяны Ястремской (161-е место в рейтинге WTA), то 17-летняя украинка в первом раунде квалификации сыграет с 29-летней россиянкой Мариной Мельниковой (306-е место в рейтинге WTA).

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    vscevfitlibt
    online
    vscevfitlibt, 20.04.2018 19:15
    -1
    малую ждут серьезные испытания.полюбасу
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    vscevfitlibt
    online
    vscevfitlibt, 20.04.2018 19:15
    -1
    посмотрмим на что малая способна
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 20.04.2018 19:18
    +1
    Это турнир высокого уровня и слабых соперников нет. В целом жребий хороший, первый раунд обязаны проходить, а дальше как повезет, но шанс пройти в основу определенно есть.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.04.2018 19:45
    0
    В первом круге жребий хороший, а вот дальше у Ястремской - Канепи с почти гарантированным билетом домой. У Костюк - Пера, которую Марта обыгрывала год назад, причем на грунте же. Только за год американка стала намного сильней, и вошла в топ-100. Очень интересно бы увидеть эту игру, если все пройдет нормально с молодой немкой, и будет трансляция.
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