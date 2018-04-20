Штутгарт. Костюк и Ястремская получили соперниц по квалификации

Турнир WTA на грунте в Штутгарте пройдет с 23 по 29 апреля. Призовой фонд турнира – 776 тысяч долларов.
В квалификации турнира примут участие две украинки – Марта Костюк и Даяна Ястремская.
15-летняя Костюк, занимающая 156-е место в рейтинге WTA, в первом раунде квалификации встретится со своей ровесницей из Германии Юлией Миддендорф.
Что касается Даяны Ястремской (161-е место в рейтинге WTA), то 17-летняя украинка в первом раунде квалификации сыграет с 29-летней россиянкой Мариной Мельниковой (306-е место в рейтинге WTA).
Источник — Большой теннис Украины
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