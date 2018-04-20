Штутгарт. Костюк и Ястремская получили соперниц по квалификации

Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, завтра...

С игроком надо работать,и это есть задача тренера!Хач квалифицированный центрбек и в паре с Видой...

Воспитывать надо, особенно молодых, которые очень борзые, не уважают на поле ветеранов... Но бить...