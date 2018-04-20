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Феррер не сыграет в Барселоне

Испанский теннисист снялся с грунтового турнира

  • 20.04.2018 18:33
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АТР. Давид Феррер
© АТР. Давид Феррер
Место 36-летнего спортсмена в основной сетке займёт представитель Сербии Душан Лайович. 
 
Феррер помог сборной Испании пробиться в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса. Он обыграл немца Филиппа Кольшрайбера и принёс своей команде третье, победное, очко. 
 
Турнир в Барселоне пройдёт с 21 по 29 апреля. В прошлом сезоне его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке обыграл австрийца Доминика Тима.
 
Также на турнире сыграет Новак Джокович.
 
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Источник — Чемпионат

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