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ДИМИТРОВ: «Планирую навязать борьбу Надалю»

Четвертая ракетка турнира Монте-Карло о полуфинальном матче

  • 20.04.2018 17:30
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ATP. Григор Димитров
© ATP. Григор Димитров
Болгарский теннисист Григор Димитров поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. 4-й номер посева обыграл бельгийца Давида Гоффена, посеянного под шестым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Следующим соперником Димитрова будет испанец Рафаэль Надаль, который является 10-кратным победителем турнира в Монте-Карло. 
 
«Я играл намного лучше, чем в предыдущих матчах. С этой точки зрения мне удалось сделать шаг вперёд. По правде говоря, было немного странно соперничать с Давидом, поскольку перед началом турнира мы провели несколько совместных тренировок. Важно, что я мог выйти в полуфинал престижного турнира. Впереди игра с Надалем, которую необходимо провести на максимуме собственных возможностей. Рафа является фаворитом поединка, но я планирую навязать борьбу», — приводит слова болгарина официальный сайт турнира.
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