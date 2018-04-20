ДИМИТРОВ: «Планирую навязать борьбу Надалю»

как и тебе с твоим мнением )

дело не в Маркевиче, а в том что идет наброс на Хачеридивон и Алиев высказался, про Шовковского и...

Тоже считаю, что проблемы Хача - это проблемы Хача. Мирону тут не место.

«Хачериди даже цены себе не может сложить»___________________________________________Что-то Марке...