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Джокович сыграет на турнире в Барселоне

Теннисист получил wild card

  • 20.04.2018 16:46
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
12-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, проигравший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 3:6, получил wild card на соревнования в Барселоне, которые пройдут на следующей неделе, сообщает официальный «твиттер» турнира. Жеребьёвка состоится 21 апреля.
 
На корты в Барселоне также выйдут испанец Рафаэль Надаль, болгарин Григор Димитров, бельгиец Давид Гоффен, японец Кей Нисикори, австриец Доминик Тим, россияне Андрей Рублeв и Карен Хачанов.
 
Ранее Новак Джокович заявил, что будет работать с Вайдой до конца грунтового сезона
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Источник — Чемпионат

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