Теннисный стадион в Базеле не станут называть в честь Федерера

Обновленный теннисный стадион в Базеле St. Jakobshalle Arena не будет носить имя второй ракетки мира Роджера Федерера. Соответствующее решение было принято в ходе голосования в местном муниципалитете.
Обновленная арена, рассчитанная на 10 тыс. мест, откроется в октябре 2018 года. Надаль, являющийся уроженцем Базеля, выиграл 20 турниров «Большого шлема». Также он является восьмикратным победителем турнира в Базеле.
В честь Федерера названы улицы в Биле (Швейцария) и Галле (Германия).
Ранее сообщалось, что Федерер попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time.
Источник — Tennis World USA
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