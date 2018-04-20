Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Теннисный стадион в Базеле не станут называть в честь Федерера

Обновленная арена, рассчитанная на 10 тыс. мест, откроется в октябре 2018 года

  • 20.04.2018 16:17
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Eurosport. Роджер Федерер
© Eurosport. Роджер Федерер
Обновленный теннисный стадион в Базеле St. Jakobshalle Arena не будет носить имя второй ракетки мира Роджера Федерера. Соответствующее решение было принято в ходе голосования в местном муниципалитете.
 
Обновленная арена, рассчитанная на 10 тыс. мест, откроется в октябре 2018 года. Надаль, являющийся уроженцем Базеля, выиграл 20 турниров «Большого шлема». Также он является восьмикратным победителем турнира в Базеле.
 
В честь Федерера названы улицы в Биле (Швейцария) и Галле (Германия).
 
Ранее сообщалось, что Федерер попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.