Монте-Карло. Надаль разгромил Тима и вышел в полуфинал

В четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло Рафаэль Надаль встречался с Домиником Тимом. Австриец не сумел оказать достойного сопротивления, испанец отдал ему всего два гейма.
Монте-Карло. 1/4 финала
Рафаэль Надаль – Доминик Тим – 6:0, 6:2
В полуфинале соперником Надаля будет Григор Димитров, который ранее справился с Давидом Гоффеном.
Источник — Sport.ua
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