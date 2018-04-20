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Монте-Карло. Надаль разгромил Тима и вышел в полуфинал

Доминик Тим сумел взять лишь два гейма у Рафаэля Надаля

  • 20.04.2018 16:16
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

В четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло Рафаэль Надаль встречался с Домиником Тимом. Австриец не сумел оказать достойного сопротивления, испанец отдал ему всего два гейма.

Монте-Карло. 1/4 финала

Рафаэль Надаль – Доминик Тим – 6:0, 6:2

В полуфинале соперником Надаля будет Григор Димитров, который ранее справился с Давидом Гоффеном.

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Источник — Sport.ua

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