Монте-Карло. Надаль разгромил Тима и вышел в полуфинал

В четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло Рафаэль Надаль встречался с Домиником Тимом. Австриец не сумел оказать достойного сопротивления, испанец отдал ему всего два гейма.

Монте-Карло. 1/4 финала

Рафаэль Надаль – Доминик Тим – 6:0, 6:2

В полуфинале соперником Надаля будет Григор Димитров, который ранее справился с Давидом Гоффеном.