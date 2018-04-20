Fed Cup. Канада – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 21 апреля, в Канаде стартует матчевая встреча плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины. Поединки пройдут на закрытых хардовых кортах Национального Теннисного Центра в Монреале.

Матчи первого игрового дня стартуют в 20:00 по Киеву.

Плеер с видео будет добавлен ближе к началу поединков.