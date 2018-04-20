Ришар ГАСКЕ: «Я худший игрок с 500 победами»

Экс-седьмая ракетка мира Ришар Гаске, в Монте-Карло одержавший свою 500-ю профессиональную победу , стал восьмым действующим теннисистом, выигравшим минимум 500 матчей, после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Давида Феррера, Энди Маррея, Томаша Бердыха и Томми Робредо.

«Я рад, что сделал это здесь в Монте-Карло – ровно через 16 лет после моей первой победы, – сказал 31-летний Гаске. – Я определенно среди худших игроков с 500 победами».

Также обладатель 14 одиночных титулов ATP прокомментировал свою привычку в переходах матчей перематывать ракетку.

«Главная причина – я сильно потею. Наверное, я среди самых потливых игроков. Поэтому мне трудно нормально зафиксировать ракетку, если она не свежеобмотанная. Я всегда прошу у спонсора много обмоток – они знают. Для меня это важно, потому что иногда я не могу удержать ракетку в руках».

В четвертьфинале Монте-Карло Гаске сыграет с Сашей Зверевым (3.