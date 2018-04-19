ДЖОКОВИЧ: «Нужно работать, чтобы выйти на пик формы к Ролан Гаррос»

Сербский теннист Новак Джокович (9), который является 12-кратным победителем турниров «Большого шлема», прокомментировал поражение от Доминика Тима (5) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Были шансы, которыми я не смог воспользоваться. В решающие моменты поединка Тим играл лучше меня и одержал заслуженную победу. Впрочем, я прибавляю от матча к матчу. Нужно верить в собственные силы. В ближайшие часы приму решение по поводу следующего турнира. Нужно работать, чтобы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос», — сказал Джокович.

В четвертьфинале Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (1), который является десятикратным победителем турнира в Монте-Карло.