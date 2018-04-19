Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ДЖОКОВИЧ: «Нужно работать, чтобы выйти на пик формы к Ролан Гаррос»

Сербский теннист прокомментировал поражение от австрийца в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

  • 19.04.2018 21:20
  • 201 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Сербский теннист Новак Джокович (9), который является 12-кратным победителем турниров «Большого шлема», прокомментировал поражение от Доминика Тима (5) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
 
«Были шансы, которыми я не смог воспользоваться. В решающие моменты поединка Тим играл лучше меня и одержал заслуженную победу. Впрочем, я прибавляю от матча к матчу. Нужно верить в собственные силы. В ближайшие часы приму решение по поводу следующего турнира. Нужно работать, чтобы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос», — сказал Джокович. 
 
В четвертьфинале Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (1), который является десятикратным победителем турнира в Монте-Карло.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Ubitennis

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.